Si sono avvicinati troppo alle spiagge sostando con imbarcazioni e gommoni in violazione delle norme. I militari in servizio sulle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria di porto hanno elevato venti contravvenzioni ad altrettanti diportisti indisciplinati. I militari hanno effettuato dei giri di perlustrazione lungo la costa agrigentina pattugliando le acque di San Leone, Giallonardo, la Spiaggetta, le Pergole e Maddalusa.

Proprio a non molta distanza da quest’ultimo specchio acqueo sono state pizzicate diversi natanti vicini alla riva. Alcune imbarcazioni sono riuscite ad allontanarsi. Le contravvenzioni elevate nell’ultimo fine settimana sono state di 230 euro a testa. Da ricordare che le regole per le barche sono quelle di rispettare la distanza di 300 metri in presenza di costa sabbiosa.

