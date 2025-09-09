Nove indagati lasciano i domiciliari e tornano in libertà. Lo hanno disposto i giudici del Tribunale del Riesame di Palermo che, accogliendo i ricorsi dei legali difensori, hanno annullato la misura cautelare dei domiciliari a carico dei giovani coinvolti nella rissa con accoltellamento di un cameriere di nazionalità egiziana avvenuto lo scorso 13 luglio in un locale sulla spiaggia a Porto Palo di Menfi. I carabinieri nelle scorse settimane arrestarono i nove ragazzi con le accuse di rissa aggravata e porto illegale di armi. Sono tutti giovanissimi di Santa Margherita Belice. Soltanto uno è di Montevago. Il più grande ha 21 anni. L’aggressione è avvenuta quando un il ragazzo egiziano, che lavora come stagionale in un locale della zona, è stato colpito prima con una bottigliata in testa poi calci e pugni e infine anche tre coltellate alla schiena.

La vittima, ricoverata in prognosi riservata, poi ha raccontato ai carabinieri di aver raggiunto il locale dopo aver finito di lavorare in compagnia di alcuni amici. Uno sguardo di troppo ad una ragazza nella pista da ballo sarebbe stata la miccia ad aver innescato l’aggressione. Poco dopo, infatti, il giovane è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, preso a calci e pugni su ogni parte del corpo e colpito con tre fendenti alla schiena. A riscontro delle accuse del cameriere anche quelle di alcuni testimoni che non si sono tirati indietro e hanno riconosciuto gli indagati in foto. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti nelle abitazioni degli indagati tirapugni, un bastone sfollagente, un coltello a serramanico e una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

