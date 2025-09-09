I poliziotti della sezione Volanti della Questura ancora ieri hanno continuato con le indagini ma soprattutto a visionare le immagini delle telecamere di via Gamez e dintorni, nel centro storico di Agrigento, per cercare di identificare il malvivente solitario che sotto la minaccia di un coltellaccio ha rapinato madre e figlio di un borsello subito dopo essere scesi dall’auto. Nel frattempo una suora della comunità Porta Aperta ha ritrovato nella zona di Piano Palilla l’accessorio, poi recuperato dagli agenti delle Volanti. Il borsello è stato però ritrovato quasi vuoto. C’erano i documenti e alcuni effetti personali, ma non c’erano più i soldi poco più di 150 euro. Non ci sono certezze investigative, ma sembra probabile che la rapina sia stata pianificata. (Nella foto la Polizia in via Gamez)

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp