Violato account social network di una 23enne, indaga la polizia

Qualcuno ha violato il suo account di Facebook ed ha pubblicato foto e post vari, che non aveva mai postato o condiviso.Vittima una 23enne di Agrigento. La ragazza si è presentata all’Ufficio denunce della Questura è ha formalizzato la denuncia.

E’ diventato un fenomeno in tutta la provincia di Agrigento la sostituzione di persona o comunemente chiamato furto di identità. Addirittura è uno dei reati più diffusi sul web. Succede soprattutto su Facebook e Instagram.

L’ultimo episodio in ordine di tempo ha avuto come vittima la giovane agrigentina. I poliziotti della sezione Volanti, e i loro colleghi della Postale hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’ignoto individuo.