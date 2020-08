Spariti i soldi senza aver fatto operazioni, clonata carta di credito

Ignoti malviventi dopo aver clonato la carta di credito, gli hanno sottratto quasi 60 euro. Incredulo e amareggiato si è presentato all’Ufficio denunce della polizia di Stato, dove ha raccontato i fatti. Qualcuno è entrato in possesso dei dati della carta e in poco tempo ha prelevato i soldi. Ha aggiunto che non aveva fatto alcun acquisto, e non aveva eseguita alcuna operazione.

I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto la nuova denuncia a carico di ignoti e, ancora una volta, trasmetteranno l’incartamento a Palermo, affinché la polizia Postale possa occuparsi delle indagini. La speranza è, naturalmente, che si possa arrivare all’identificazione dei responsabili.