Viola ripetutamente misura cautelare, arrestato giovane truffatore

Le manette ai polsi sono scattate per N.P., ventinovenne favarese, raggiunto da un’ordinanza del Gip del Tribunale di Agrigento. A carico del giovane è stata aggravata la misura cautelare, per le ripetute violazioni delle prescrizioni della misura che aveva. Si tratta del truffatore seriale, che agiva on-line, e nei mesi scorsi, caduto nella “rete” dei carabinieri della Tenenza di Favara.

Coinvolto in diversi episodi di truffa aggravata, che gli avevano consentito di racimolare migliaia di euro in contanti, con annunci online sui principali portali, siti, social network e piattaforme commerciali. Ignari cittadini dopo aver fatto il pagamento, non ricevevano alcuna merce. Adesso dopo l’aggravamento della misura, è stato arrestato dai carabinieri di Favara, e ristretto in regime di arresti domiciliari.