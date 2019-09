Perseguita e picchia ragazza, giovane nei guai

Il Pubblico ministero Chiara Bisso, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giuseppe Camilleri, 21 anni, di Agrigento, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Sciacca, per una vicenda che vede il giovane indagato dei reati di atti persecutori, e lesioni personali, nei confronti di una 23enne di Agrigento.

Sia personalmente, sia tramite telefonate e messaggi, avrebbe minacciato ripetutamente la ragazza, con espressioni intimidatorie: “Ti devo dar fuoco. Ti ammazzo”.

Il 21enne in un’altra occasione, precisamente nel febbraio scorso, ha inseguito la giovane fino sotto casa, e dopo averla apostrofata in malo modo, l’ha aggredita, colpendola con una testata in fronte, ed un pugno alle spalle. Giuseppe Camilleri è difeso dall’avvocato Serena Gramaglia.