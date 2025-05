E’ stato trovato a Villaseta, dove non doveva stare perchè sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento. Il Gip del Tribunale di Palermo Antonella Consiglio, quindi, ha aggravato la misura con il carcere. I carabinieri del Reparto investigativo di Agrigento hanno arretato Andrea Sottile, 26 anni. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Poco dopo l’arresto di Sottile, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione mirata a casa dei suoceri del giovane, ad Aragona, sospettando che in quel luogo fossero nascoste armi e munizioni. E l’attività investigativa è andata a buon fine. Nell’abitazione del suocero dell’indagato, un ex carabiniere in pensione, sono state rinvenute una pistola a salve priva di tappo rosso e due fucili che risultavano censiti ma che sono stati sequestrati per il mancato aggiornamento della segnalazione di detenzione.

Nello stesso contesto operativo, i carabinieri hanno notato la moglie dell’uomo che tentava di disfarsi, lanciandolo dalla finestra, di un sacchetto contenente complessivamente 126 cartucce a pallini e a salve. Inevitabilmente, i coniugi sono stati denunciati. Andrea Sottile era stato già arrestato perché trovato in possesso di due pistole a Porto Empedocle insieme ad altri tre giovani.

