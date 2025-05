Due condanne e un’assoluzione al processo d’appello scaturito dall’inchiesta “Cappio”, che nel 2012 fece luce su un giro di usura ed estorsioni a Canicattì. I giudici della seconda sezione della Corte di appello di Palermo hanno condannato il 74enne Antonio Maira, a 7 anni di reclusione (8 anni, 10 mesi e 20 giorni in primo grado) e il fratello 69enne Giuseppe Maira, a 3 anni e 6 mesi di reclusione (5 anni in primo grado). Assolto, invece, il ristoratore Giuseppe Lo Brutto, 60 anni, condannato in primo grado a cinque anni.

