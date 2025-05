Il gruppo territoriale di Agrigento del Movimento Cinque Stelle ha organizzato per domenica pomeriggio del 25 maggio un “punto d’informazione” presso il Viale della Vittoria, accanto al bar Sajeva. Questo tipo di iniziativa, comune nei contesti di campagna referendaria, ha lo scopo di informare e coinvolgere i cittadini su temi e quesiti che saranno sottoposti a referendum.

Verrà distribuito materiale esplicativo per un confronto diretto dei cittadini con gli attivisti del movimento. “Al nostro punto informativo quanti lo vorranno avranno la possibilità di porre domande e chiarire eventuali dubbi sui referendum in programma – dichiara Gino Buscemi, coordinatore del gruppo territoriale agrigentino del Movimento Cinque Stelle – Il Movimento Cinque Stelle si propone di sensibilizzare la cittadinanza agrigentina sulle prossime consultazioni referendarie, fornendo dettagli sui contenuti dei quesiti e sulle motivazioni che hanno spinto la promozione di tale consultazione popolare. Sarà un’opportunità per la comunità agrigentina di informarsi e discutere sulle prossime scadenze referendarie, in un contesto informale e di dialogo diretto tra cittadini e attivisti politici”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp