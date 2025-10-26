Nonostante fosse gravato dal divieto di avvicinamento all’ex compagna, avrebbe continuato a cercarla. I carabinieri della Compagnia di Licata, hanno arrestato, in esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare carceraria in sostituzione del divieto di avvicinamento, un venticinquenne residente nella città del faro. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Agrigento.

Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in contrada “Petrusa”. Tutto quanto ha avuto inizio nel momento in cui la donna ha messo fine alla relazione sentimentale. Il giovane per nulla rassegnato avrebbe tentato più volte una riconciliazione, trovando puntualmente il netto rifiuto dell’ex compagna. Le reiterate violazioni ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria sarebbero state accertate e documentate dalle forze dell’ordine.

