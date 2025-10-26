Un grosso tonno si è spiaggiato a Lido Rossello, sul litorale di Realmonte, destando curiosità e preoccupazione tra i bagnanti e i residenti della zona. Il pesce, ormai senza vita, è stato trovato direttamente sulla battigia, sospinto dalle onde del mare.

Secondo le prime ipotesi, il tonno potrebbe avere un amo conficcato in gola, segno di una probabile cattura finita male o di una ferita provocata da attività di pesca. L’esemplare, di dimensioni considerevoli, è rimasto immobile a pochi metri dalla riva, come mostrano le immagini diffuse sui social.

L’associazione ambientalista MareAmico Agrigento, appresa la notizia, è subito intervenuta per documentare l’accaduto e ha contattato la Capitaneria di Porto Empedocle, competente per territorio. Contestualmente, è stato informato l’Istituto Zooprofilattico di Palermo per eventuali accertamenti sulle cause della morte dell’animale.

«È importante segnalare episodi come questo — sottolineano Claudio Lombardo di MareAmico — per comprendere se si tratti di un singolo caso o se ci siano segnali più ampi legati alla salute del nostro mare. Dalle immagini si desume che era un tonno di 120 kg circa, senza ferite, quindi probabilmente i pescherecci a palamito lo hanno rigettato a mare perché rischiano grosso».

