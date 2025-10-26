Un colpo di pistola ad aria compressa è stato esploso contro un’auto parcheggiata mandando in frantumi il lunotto. L’episodio avvenuta sabato sera, nell’area del cimitero di Raffadali, ha creato non pochi allarmismi nella comunità locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e i loro colleghi del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento che, in breve tempo, hanno individuato e denunciato l’autore del gesto. Non è chiaro ancora il motivo dello sparo ma, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una “bravata” e non di un gesto mirato. Le indagini chiariranno ogni cosa.

