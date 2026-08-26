Ha violato per ben due volte la detenzione domiciliare a cui era sottoposto. Un trentaseienne di Favara è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza cittadina. Data esecuzione al provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto dalla Corte d’appello di Palermo, accogliendo la richiesta della procura generale.

L’uomo condannato in primo grado a quattro anni per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni dell’ex compagna, dopo le formalità di rito è stato accompagnato in carcere.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp