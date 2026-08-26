AGRIGENTO – Una “Squadra Agrigento” che metta insieme competenze, idee e responsabilità per costruire una strategia di sviluppo della città e superare la logica delle emergenze e degli interventi frammentati. È la proposta lanciata da Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, che richiama, nelle dovute proporzioni, il modello della squadra guidata da Mario Draghi chiamata a indicare all’Europa una strategia per recuperare competitività.

Una proposta che nasce sul terreno economico e dello sviluppo, ma che contiene anche una lettura politica dell’attuale fase della città. Messina non chiama mai direttamente in causa il sindaco Michele Sodano, ma il riferimento alla necessità di una regia, alle emergenze continue, agli annunci e alle occasioni mancate finisce inevitabilmente per interrogare anche l’attuale amministrazione sulla capacità di costruire una visione complessiva per Agrigento.

«Se l’Europa ha avuto bisogno di una squadra guidata da Mario Draghi per affrontare il rischio di perdere competitività e per indicare una strategia di rilancio, anche Agrigento dovrebbe avere il coraggio di fare una scelta analoga, naturalmente rapportata alle proprie dimensioni e ai propri problemi», afferma Messina.

L’idea non è quella di costituire un altro organismo destinato ad aggiungersi ai tanti momenti di confronto già sperimentati, ma di creare un gruppo operativo di competenze capace di individuare priorità, obiettivi, tempi e responsabilità.

«Non abbiamo bisogno dell’ennesimo tavolo di confronto – sottolinea il presidente di Confesercenti Sicilia – ma di una squadra che lavori sui problemi, individui le priorità, stabilisca tempi e responsabilità e soprattutto verifichi i risultati. Agrigento non può continuare a vivere di emergenze, annunci e occasioni mancate».

La “Squadra Agrigento”, secondo la proposta, dovrebbe riunire economisti, esperti di turismo e marketing territoriale, urbanisti, tecnici delle infrastrutture, professionisti specializzati nei fondi europei, rappresentanti delle imprese, delle professioni, dell’università e del mondo della cultura. Il tutto con il coinvolgimento delle istituzioni e sotto la regia della Camera di commercio.

Alla base della proposta c’è la necessità di affrontare in maniera unitaria problemi che, secondo Messina, continuano troppo spesso a essere trattati separatamente.

«Servono competenze, ma anche una visione unitaria, perché Agrigento soffre proprio della frammentazione delle iniziative. Turismo, mobilità, commercio, infrastrutture, acqua, rifiuti, rigenerazione urbana, cultura e qualità dei servizi non possono essere affrontati come compartimenti stagni. Sono tutti pezzi dello stesso progetto di città».

Da qui la necessità di costruire un’agenda con pochi obiettivi strategici e risultati concretamente verificabili, guardando oltre le emergenze quotidiane e provando a immaginare quale ruolo Agrigento possa avere nel prossimo decennio.

«Dobbiamo chiederci dove vogliamo portare Agrigento nei prossimi dieci anni – dice Messina – e non soltanto come affrontare l’emergenza di domani. Una città turistica non può avere problemi irrisolti di mobilità e parcheggi; non può presentarsi ai visitatori con servizi essenziali che non funzionano; non può assistere impotente alla progressiva desertificazione commerciale del centro urbano».

Proprio il commercio rappresenta uno dei punti centrali della riflessione del presidente regionale di Confesercenti. La chiusura delle attività, sostiene Messina, non produce conseguenze soltanto sul piano economico, ma impoverisce complessivamente il tessuto urbano.

«Quando chiude un negozio non perdiamo soltanto un’attività economica. Perdiamo presidio sociale, sicurezza, identità e vitalità urbana. Il commercio deve essere inserito dentro una più ampia strategia di rigenerazione della città».

Lo sguardo si sposta quindi sui giovani e sullo spopolamento, altra questione che per Messina deve entrare stabilmente nell’agenda dello sviluppo.

«Una strategia seria deve partire dalla domanda più importante: come facciamo a convincere un giovane agrigentino che può costruire qui il proprio futuro? Se non creiamo lavoro qualificato, infrastrutture, servizi, opportunità e un ambiente favorevole agli investimenti, continueremo ad assistere allo spopolamento».

Il tema, dunque, non sarebbe soltanto reperire nuove risorse economiche, ma dotare il territorio della capacità di progettare, intercettare i finanziamenti e soprattutto trasformarli in opere e sviluppo.

«La vera sfida non è trovare l’ennesimo finanziamento, ma costruire la capacità di utilizzare bene quelli che abbiamo e di intercettare quelli che arriveranno. Agrigento ha bisogno di una squadra che sappia progettare, scegliere e realizzare. Una squadra che non abbia come obiettivo una nuova stagione di annunci, ma un nuovo modello di sviluppo».

Da Messina arriva infine un invito ad accelerare: «Serve un gruppo di competenze che metta insieme idee, progetti e responsabilità. Non possiamo permetterci di disperdere altro tempo. È il momento di smettere di discutere soltanto del declino e cominciare a costruire concretamente l’alternativa».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp