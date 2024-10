Nonostante fosse ristretto ai domiciliari si è allontanato dall’abitazione per andare al bar. Ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un sessantunenne di Grotte. I militari dell’Arma, durante una perlustrazione del centro cittadino, hanno notato l’uomo seduto tranquillamente al bar e conoscendo la sua attuale situazione lo hanno fermato e portato in caserma. All’udienza di convalida, nella quale è stato assistito dall’avvocato Gianfranco Pilato, si è giustificato dicendo di avere fatto confusione in merito ai giorni in cui era autorizzato a uscire da casa per un paio di ore. Il giudice del tribunale di Agrigento Fulvia Veneziano ha convalidato l’arresto ma non ha applicato alcuna misura cautelare.