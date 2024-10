Clamoroso ritorno in casa Akragas: Lillo Bonfatto torna alla guida della squadra. Dopo l’addio improvviso di Pino Rigoli, come anticipato dal nostro giornale, il club biancazzurro ha deciso di affidarsi nuovamente a Bonfatto. Nel frattempo, il patron Giuseppe Deni ha diffuso un video infuocato, nel quale ha affrontato tifosi, sponsor e la città intera, senza risparmiare critiche.

Nel video, che dura ben 18 minuti, Deni ammette l’errore nell’esonero di Bonfatto, avvenuto in maniera affrettata dopo la partita contro il Castrum Favara. Una decisione che, a posteriori, lo stesso patron giudica affrettata e basata sull’emozione del momento. Deni ha inoltre respinto le critiche sul recente addio di Rigoli, spiegando che il tecnico ha lasciato la squadra “da signore” poiché non aveva più la fiducia dell’organico, una situazione che Deni descrive come “subita” dalla società.

Nel suo lungo sfogo, Deni non ha lesinato parole forti: “La città non è pronta per fare il salto di qualità”, ha dichiarato, definendo la comunità “assente ed inesistente”. Ha inoltre ribadito di essere pronto a farsi da parte se qualcuno dimostrasse di essere più capace di lui nel guidare la società. Con un tono deciso, ha sottolineato: “Noi spendiamo più di un milione di euro per far sì che l’Akragas giochi in Serie D, ma ci troviamo con incassi ridicoli e solo 15 sponsor attivi”. Deni ha parlato anche della mancanza di impegno da parte di alcuni giocatori, affermando che molti si sono presentati solo per il denaro, senza dimostrare vero amore per la maglia biancazzurra.

Nonostante tutto, Deni ha confermato la fiducia nell’attuale rosa: “I giocatori che abbiamo scelto sono in grado di recitare un ruolo da protagonisti in questa categoria”. Il patron ha inoltre difeso le sue scelte, ammettendo però di aver esonerato Bonfatto troppo presto e prendendosi la responsabilità di quella decisione.

Riguardo a Pino Rigoli, Deni ha spiegato come la squadra, costruita con un’impronta offensiva, si trovava a svolgere compiti più difensivi, creando malcontento tra i giocatori. Dopo un confronto con la squadra, Rigoli ha rassegnato le dimissioni, un gesto che Deni ha definito “dignitoso”. “Non avendo la fiducia dell’organico, ha deciso di fare un passo indietro da vero signore”, ha aggiunto il patron, ribadendo il rispetto per il tecnico.

Il video di Deni si conclude con una dura critica alla città e agli imprenditori locali, accusati di non supportare adeguatamente la squadra: “Quando andiamo da un imprenditore e ci ridicolizza con sponsorizzazioni da elemosina, significa che questa città non è pronta”. Deni ha anche lanciato una sfida ai cosiddetti “leoni da tastiera”, accusandoli di criticare senza conoscere la reale situazione economica della società.

Con tono amareggiato, Deni ha ribadito il suo impegno per mantenere viva l’Akragas in un campionato nazionale, ma ha anche espresso la sua frustrazione verso chi non riconosce i sacrifici fatti dalla proprietà.

Le parole di Giuseppe Deni sono state un vero e proprio scossone per tutto l’ambiente Akragas, e ora non resta che vedere come la squadra risponderà sul campo sotto la guida di Lillo Bonfatto.