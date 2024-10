Disposto il non luogo a procedere in seguito al buon esito della messa alla prova svolto in una mensa di solidarietà. Si conclude così la vicenda giudiziaria di sei, dei sette, minorenni coinvolti nella maxi rissa al porticciolo turistico di San Leone, avvenuta un anno e mezzo fa e divenuta virale dopo la pubblicazione delle immagini sui social netwooek. Il verdetto è stato pronunciato dal gup del tribunale per i minorenni di Palermo Antonietta Pardo.

Il parapiglia si è verificato nella notte tra il 3 ed il 4 settembre del 2022, all’ingresso del porticciolo turistico della località balneare. Almeno venti giovanissimi, per futili motivi, si sono affrontati a calci, pugni e schiaffi. Secondo una delle prime versioni fornite, si sarebbe trattato di una aggressione nei confronti di due ragazzi. La zuffa è stata immortalata con uno smartphone.I minorenni sono difesi dagli avvocati Salvatore Virgone, Fabio Sardo, Simona Fulco, Francesco Buscaglia, Calogero Raia e Fabio Inglima Modica.