Nella caserma di via Atenea, sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, alla presenza del quadro ufficiali e di tutti i comandanti di reparto del territorio agrigentino, si è svolta la cerimonia per il giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Davanti al comandante provinciale, col. Gabriele Baron, hanno pronunciato la solenne formula di giuramento tre sottotenenti della riserva di complemento (Giuseppe Di Franco, Giovanni Maragliano e Salvatore Scifo), ora in congedo, e otto neo finanzieri (Giovanni Incarnato, Marco Lopalco, Francesco Muccino, Francesco Pezzella, Cristian Pugliese, Davide Rodriquez, Nicola Rotondi e Vincenzo Ruggiero), recentemente assegnati alle articolazioni operative dopo aver terminato la frequenza dei rispettivi corsi di formazione presso la Scuola alpina di Predazzo e la Scuola allievi finanzieri di Bari.

“Attraverso il giuramento – si legge nella nota diffusa dal Comando delle Fiamme gialle -, i militari hanno rinnovato il proprio impegno all’osservanza della Costituzione e delle leggi e all’adempimento, con disciplina e onore, dei doveri derivanti dallo status di militari per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni. Il comandante provinciale, nel sottolineare che l’appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza racchiude, da sempre, senso del dovere, rigore morale, spirito di sacrificio e umiltà, ha formulato ai militari vivissime felicitazioni, augurando loro ogni soddisfazione per il futuro”.

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