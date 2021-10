“AgrigentoOggi ti porta al cinema”. È l’iniziativa che da domenica, 31 ottobre, prenderà il via su input del nostro giornale online, i cinema del “Lupo group” e la Fortitudo Moncada Agrigento. Durante la pausa lunga di ogni partita , che si disputerà al PalaMoncada di Porto Empedocle, i tifosi si contenderanno i biglietti “a suon di tiri liberi”: chi ne farà di più riceverà in premio i biglietti per godersi i film proposti dai cinema di Agrigento del “Lupo group”.