Covid in Sicilia, nuovi casi in calo: 285 e 3 vittime

Contagio in calo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 285 nuovi casi di Covid-19 (ieri sono stati 471), con altri 3 morti con il totale delle vittime siciliane che sale così a 7.015. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 30 ottobre.

Calano anche i ricoveri: in totale in ospedale ci sono 318 persone (ieri erano 321) con 285 in area medica, e 33 in terapia intensiva.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 10, Catania: 167, Messina: 5, Siracusa: 31, Trapani: 30, Ragusa: 1, Caltanissetta: 8, Agrigento: 21, Enna: 12.