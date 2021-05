Vincenzo Raffo, buon lavoro al neo commissario del Libero Consorzio Provinciale di Agrigento (VIDEO)

Quando il nostro giornale ha dato notizia del nuovo incarico a Vincenzo Raffo come commissario del Libero Consorzio Provinciale di Agrigento sulla nostra pagina sono pervenuti molti messaggi di benvenuto e auguri a sottolineare come la precedenteposizione ricoperta da Raffo quale comandante provinciale della guardia di finanza abbia lasciato negli agrigentini un ricordo affettuoso e di stima.

E questa mattina il neo commissario provinciale voluto dall’assessore regionale Marco Zambuto la cui scelta è apparsa gradita e condivisa e che ad Agrigento era sindaco proprio durante la guida di Raffo alle Fiamme Gialle, ha parlato in conferenza stampa. “Un incarico molto delicato ed importante” come egli stesso ha sottolineato con emozione per il ritorno in una provincia a cui è legato non solo per ragioni professionali, al quale intende rivolgersi con il massimo impegno per portare avanti tutta una serie di iniziative necessarie per lo sviluppo del territorio in sinergia con gli enti interessati, prestando massima attenzione per argomenti quali strade provinciali e istituti scolastici e puntando su un’idea di risparmio economico per l’ente .Una vera speranza di crescita per un territorio troppo spesso dimenticato e bistrattato dalla politica. Buon lavoro al neo commissario