Tunnel di sanificazione antiCovid mai entrati in funzione, Fials sollecita l’Asp

Il sindacato FIALS comparto 118 ha scritto al commissario straordinario dell’ ASP di Agrigento , Mario Zappia, per sollecitare l’apertura dei tunnel di sanificazione già installati ed inaugurati lo scorso 2 febbraio negli ospedali di Agrigento e Sciacca. “ I tunnel – scrivono dal sindacato – non sono ancora utilizzabili per sanificare le ambulanze del 118, nonchè gli autisti-soccorritori, gli infermieri e i medici del 118 dopo che hanno effettuato un soccorso di un paziente sospetto o positivo al covid 19. Sono trascorsi circa tre mesi dall’inaugurazione dei due punti di sanificazione.” Qualche tempo fa, sulla mancata entrata in funzione dei tunnel, era stata la Cisl a chiedere chiarimenti ai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale e alla direzione generale della Seus.