Vincenzo La Porta parteciperà al Festival del Cinema di Venezia in qualità di organizzatore di “Pizza delle Celebrità”. Con una vasta esperienza nel mondo della pizza, è noto per la sua eccellente capacità di gestire ogni tipologia di prefermento. In questo ruolo, si occuperà di gestire tutto al meglio, dagli impasti ai topping, insieme a un team composto da vari pizzaioli professionisti, assicurando che ogni dettaglio sia perfetto per il successo della Pizza delle Celebrità. Questo è il primo evento pizza esclusivo legato al festival internazionale del Cinema di Venezia.

“Sono contentissimo – dice Vincenzo La Porta, titolare de la Pizzeria Le Fontanelle di Raffadali – di organizzare questo nuovo format insieme a Fabio Ferrara, Tomasso Dattoli e Simone Scancarello. Si tratta – aggiunge – di un evento che dopo l’esperienza di San Remo ci porta a mettere tanto impegno.”

L’evento promette di essere un’esperienza culinaria unica, arricchendo ulteriormente il prestigioso festival cinematografico con il gusto e l’arte della pizza, e rappresenta un nuovo traguardo per Vincenzo La Porta e il suo team.