Il gruppo folcloristico Città di Aragona, diretto dal coreografo Alfonso Principato, ha partecipato in rappresentanza della provincia di Agrigento al prestigioso Festival d’Alençon: Danses et Musiques du Monde. “Siamo stati dal 9 al 15 luglio – dice Principato – si tratta di un festival CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) dove erano presenti gruppi provenienti da Argentina, Guatemala, Portogallo, Uganda, Ucraina, Martinica e Normandia. Abbiamo rappresentato la città di Aragona, provincia di Agrigento, e abbiamo riscosso tantissimi complimenti e anche un elogio da parte del Comune di Alençon per aver animato e portato avanti le tradizioni siciliane.”

Il Festival dei Folklores du Monde si è svolto dal 6 al 14 luglio 2024 ad Alençon. Come ogni anno, gli organizzatori hanno invitato truppe e gruppi di danza e musica da diversi continenti. Africa, Sud America ed Europa sono stati ben rappresentati.

La 32esima edizione di Folklores du Monde, un festival internazionale di musica e danza, ha visto la partecipazione di artisti provenienti da Argentina, Guatemala, Portogallo, Uganda, Ucraina, Martinica e Normandia. Il pubblico ha potuto assistere alla parata delle nazioni per le strade del centro città e agli spettacoli dei gruppi di danza internazionali ad Anova.