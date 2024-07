La città di Agrigento si prepara ad accogliere la 4ª edizione del Festival del Giallo AgrigentoNoir, un evento di grande prestigio e rilievo culturale che si terrà dal 25 al 27 luglio 2024 in Piazza Ravanusella. Questo festival, organizzato dalla Libreria Il Mercante di Libri di Alessandro Accurso Tagano con il patrocinio del Comune di Agrigento e in collaborazione con Scaro Cafè, promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere noir e giallo.

Programma del Festival

Il Festival del Giallo AgrigentoNoir si distingue per la qualità e la varietà degli ospiti e dei temi trattati. Quest’anno, il programma prevede la partecipazione di nove noti scrittori del panorama regionale e nazionale del genere noir e giallo, che condivideranno con il pubblico le loro opere, esperienze e riflessioni sulla letteratura noir.

25 luglio 2024:

Autori presenti: Patrizia Rinaldi Sara Bilotti Roberto Mistretta

Presentano: Maria Concetta De Marco Tiziana Bonsignore



26 luglio 2024:

Autori presenti: Salvo Toscano Gaspare Grammatico Fabio Mundadori

Presentano: Irene Milisenda Gabriele Terranova



27 luglio 2024:

Autori presenti: Eleonora Carta Gaetano Savatteri Ciro Auriemma

Presentano: Tiziana Crisafulli Rosario Russo



Attività e Eventi

Durante i tre giorni del festival, Piazza Ravanusella diventerà il cuore pulsante di Agrigento, ospitando una serie di eventi culturali e ricreativi:

Presentazioni di libri

Dibattiti e incontri con gli autori

Sessioni di firma copie

Letture sceniche

Assaggi di prodotti tipici locali

Degustazioni di vini

Dj set ogni sera

Obiettivi del Festival

Il Festival del Giallo AgrigentoNoir ha l’obiettivo di promuovere la cultura del giallo e del noir, offrendo uno spazio di incontro e scambio tra autori, lettori e appassionati del genere. L’evento intende anche valorizzare il patrimonio culturale e storico della città di Agrigento, trasformandola in un luogo di ritrovo per la letteratura e l’arte.