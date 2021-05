Villetta devastata da un incendio dopo fuga gas

Una fiammata per una fuga di gas, ha provocato un incendio che ha devastato una casa di campagna di contrada “Fontanelle”, poco fuori il centro abitato di Raffadali. Le fiamme in pochi attimi si sono estese divorando ogni cosa.

E’ successo l’altro pomeriggio. Immediatamente è stato chiamato con urgenza il numero di emergenza 112 per segnalare l’evento. Nella zona accorse due autobotti dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

I pompieri hanno lavorato incessantemente per riuscire a circoscrivere le fiamme. L’opera di spegnimento si è protratta per circa 3 ore. Ingenti i danni, ancora in via di quantificazione. Alcune stanze sono state danneggiate dal fuoco, mentre le pareti annerite dal fumo. Anche la veranda esterna è stata distrutta dalle fiamme.