Cede manto stradale al Villaggio Mosè, autobotte sprofonda

Al passaggio si apre una voragine lungo la strada e ci finisce dentro con una autobotte. È quanto successo ieri all’incrocio tra via Teatro Tenda e via dei Borboni, al Villaggio Mosè. Il cedimento stradale è avvenuto in prossimità dell’abitato. Dopo che l’asfalto è sprofondato sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia Locale.

Lanciato l’allarme è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e dei tecnici del Comune di Agrigento, e di Girgenti Acque. Tutti si sono attivati per evitare problemi ai residenti della zona e soprattutto per effettuare le prime verifiche in seguito allo sversamento di acqua nel sottosuolo. Il mezzo pesante è stato recuperato dai pompieri.