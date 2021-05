Lascia cellulare sotto carica, e un “manolesta” glielo ruba

Ha lasciato il telefono cellulare, un Iphone, a caricare all’interno della sala da barba, e dopo avere socchiuso la porta di ingresso, e andato al vicino panificio per comprare il pane. Pochi minuti dopo, facendo rientro nel suo esercizio commerciale, la scoperta che il telefonino era sparito.

Vittima un barbiere cinquantottenne. Il furto è stato consumato in una strada centrale di Canicattì, in pieno giorno. Probabilmente qualcuno era a conoscenza delle abitudini dell’uomo. al canicattinese non è rimasto altro che recarsi negli uffici del Commissariato di Canicattì, e lì ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti.

I poliziotti hanno avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome all’autore del furto del telefonino.