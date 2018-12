Villaseta, secondo appuntamento con il Natale dei “Volontari di Strada”

Secondo appuntamento, sabato, 8 Dicembre 2018, Festa dell’Immacolata, con le iniziative legate alla rassegna “C’è il Natale a Villaseta 2018”, voluta e promossa dall’Associazione Onlus “Volontari di Strada” di Agrigento, e che ha avuto il patrocinio e la collaborazione di Istituzioni, Associazioni e Club Service.

Nel vecchio Centro Commerciale di Villaseta, cuore di tutte le iniziative, i volontari, dalle ore 9,30, procederanno all’allestimento dell’albero di Natale, alla presenza dei bambini del quartiere. Come vuole la tradizione, l’8 dicembre è il giorno in cui la Chiesa festeggia l’Immacolata Concezione di Maria Vergine e nelle case, nelle piazze e in altri luoghi, si allestisce l’albero di Natale.

Altro appuntamento saliente, martedì 11 Dicembre, dalle 9,30, con la Novena di Natale, animata dal noto cantastorie Nenè Sciortino. Sempre martedì 11, in contemporanea, i volontari dell’Associazione daranno vita ad un Presepe Vivente, con la partecipazione degli alunni della scuola “S. Quasimodo”. Prevista anche la distribuzione di dolcetti, mentre una Unità Mobile dell’Asp di Agrigento sosterrà all’interno di piazza del Centro Commerciale con un proprio stand di “Educazione alla Salute”. Stand espositivi saranno allestiti anche dalla Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Federconsumatori e Confartigianato. Saranno presenti anche le ambulanze dell’Associazione di Protezione Civile di Agrigento, con in testa il presidente Sandro Bennici. Prevista anche la presenza del Cardiologo Giovanni Vaccaro che effettuerà gratuiti esami e controlli alle persone che ne faranno richiesta.

Le iniziative legate al “C’è il Natale a Villaseta 2018” sono cominciate lo scorso sabato primo Dicembre con la pulizia straordinaria delle strade, che ha visto l’adesione di decine e decine di residenti nel quartiere.