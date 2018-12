Con Fuoriporta in giro per i borghi d’Italia

Figuranti in costume, guardie romane, soldati. E ancora fachiri, serpenti, giochi di fuoco e danze con le spade. Il Presepe Vivente di Tarquinia non è una semplice rappresentazione della Natività, ma un vero e proprio spettacolo attraverso il quale la Palestina di 2000 anni fa prende vita in un’antichissima città etrusca dell’Alto Lazio. L’appuntamento torna puntuale il 26, il 30 dicembre e il 6 gennaio, con partenza alle ore 17 dal Convento di San Francesco, per un percorso tra le bellezze della città con vista mozzafiato sulle colline della Tuscia Viterbese.A Tarquinia quello con il Presepe rappresenta l’appuntamento più atteso dell’anno. https://www. fuoriporta.org/eventi/fachiri- serpenti-soldati-e-delizie- tipiche-a-tarquinia-vt-torna- il-presepe-vivente-26-dic-6- gen/