Enrico Lo Verso ha incontrato ieri gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento.

Il noto attore palermitano, che in questi giorni si trova ad Agrigento con lo spettacolo “Uno Nessuno Centomila”, è stato ospite del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in occasione dell’avvio, per l’anno scolastico 2018/2019. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Fuoriclasse”. Innovativa proposta di Alternanza Scuola lavoro tra l’ex Provincia e il Liceo agrigentino diretto dalla dirigente Assunta Accurso Tagano.

L’attore siciliano, che ha lavorato con i più grandi maestri del cinema italiano come Ettore Scola, Gianni Amelio, Pasquale Squitieri e Giuseppe Tornatore, solo per citarne alcuni, si è intrattenuto simpaticamente con i liceali. Ha parlato di Luigi Pirandello e dell’attualità dei suoi temi. Come,“Uno Nessuno e Centomila”, scritto più di un secolo fa ma sempre attuale.

“E’ la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio – ha detto Enrico Lo Verso – Vitangelo Moscarda è una maschere pirandelliane di complessa quotidianità: un personaggio alla ricerca del sé autentico e vero.

In occasione delle tante matinée con le scuole – ha continuato l’attore – ho detto proprio questo agli studenti: Era solo il 1925, ma Pirandello, in realtà, scrisse un istant book su Facebook. Quella che racconta è, infatti, l’angoscia dell’apparire di un uomo che invia un’immagine in modo che gli altri la possano vedere, ma si rende conto che viene percepito diversamente. Mettere in discussione la propria vita sui social – ha concluso Lo Verso -è un processo che ormai fa parte di un quotidiano collettivo, da qui la grande attualità di questa produzione teatrale, ben compresa dagli studenti che non fanno fatica ad indossare i panni del protagonista”.

L’iniziavitva è stata salutata con grande entusiasmo.