Villaseta. Riqualificazione Piazza della Concordia: affidati i lavori.

Sono stati affidati i lavori di riqualificazione sociale e culturale dell’area urbana di Piazza della Concordia, a Villaseta. L’importo è di 1.979.371 euro. I lavori, della durata di 16 mesi, prevedono: rifacimento della pavimentazione, risanamento delle strutture, illuminazione pubblica, arredo urbano, attraversamenti pedonali, interventi di superamento delle barriere architettoniche e recupero del patrimonio edilizio esistente nell’isolato. Il progetto esecutivo, redatto dai tecnici del Comune di Agrigento, era stato deliberato dalla giunta comunale il 15 aprile del 2019.

Nel novembre 2015, l’allora amministrazione comunale aveva partecipato al bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Su 870 progetti presentati , 451 quelli giudicati ammissibili dalla commissione di valutazione che ha stilato la graduatoria finale. Solo 4 le città siciliane rientrate tra gli interventi finanziati, tra queste appunto Agrigento. “Siamo estremamente soddisfatti – affermano il sindaco Miccichè e l’assessore Principato – i lavori inizieranno non appena sarà definita la documentazione necessaria”.