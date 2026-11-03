Almeno quattro, forse cinque colpi di pistola esplosi nel silenzio dell’alba contro una palazzina. Il quartiere di Villaseta si è svegliato così, piombando nel terrore per un’azione fulminea che ha fatto scattare l’allarme immediato al numero di emergenza.
Sul posto sono accorsi tempestivamente i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.
Sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, gli investigatori hanno avviato un’attività d’indagine a tutto campo nel tentativo di risalire all’autore degli spari e fare luce sul movente.
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