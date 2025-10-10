Agrigento, questa mattina in piazza la manifestazione “La voce del silenzio” per le vittime della strada

AGRIGENTO – Dopo il rinvio causato dal nubifragio dei giorni scorsi, si sta svolgendo questa mattina, mercoledì 1 ottobre 2025, in Piazza Vittorio Emanuele davanti alla Prefettura di Agrigento, la manifestazione pubblica “La voce del silenzio”, organizzata dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS) di Agrigento.

L’iniziativa, di carattere strettamente apolitico, vuole esprimere vicinanza e sostegno alle famiglie recentemente colpite da tragedie stradali nella provincia. Tra le vittime ricordate figurano Giuseppe Vinti, ventenne di Raffadali, Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, Isabella Messina, 64 anni di Porto Empedocle, e Marco Chiaramonte, 50 anni di Agrigento.

Durante la manifestazione, i rappresentanti di AIFVS APS hanno incontrato il Prefetto di Agrigento, consegnando una nota ufficiale con richieste urgenti per incrementare le misure di sicurezza stradale nella provincia. Tra le principali istanze, il rafforzamento dei controlli su strada e il miglioramento delle condizioni infrastrutturali, al fine di prevenire ulteriori incidenti mortali e garantire maggiore tutela per tutti gli utenti della strada.

Carmelina Nobile, Responsabile Territorio di Agrigento e Consigliere Direttivo Nazionale AIFVS APS, ha invitato tutti i cittadini a partecipare con rispetto e responsabilità, mantenendo viva la memoria delle vittime e sostenendo con forza le iniziative di prevenzione degli incidenti stradali.

L’appuntamento di oggi rappresenta un momento di sensibilizzazione civile, volto a ricordare quanto sia importante la sicurezza sulle strade e a riaffermare l’impegno delle istituzioni e della comunità per proteggere vite e famiglie. GUARDA IL VIDEO

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp