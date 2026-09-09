Domenica 13 settembre la giornata clou con la Messa presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano, la processione, i fuochi d’artificio e la festa in piazza

AGRIGENTO. Villaseta rinnova una delle sue tradizioni più sentite. Il quartiere agrigentino celebra la Madonna della Catena, con i festeggiamenti che quest’anno segnano il 455° anniversario della diffusione del culto e culmineranno domenica 13 settembre con la Messa solenne e la processione del simulacro per le vie del quartiere.

Alle celebrazioni religiose si affianca il “SitaFest – Quartiere in festa”, giunto alla sesta edizione. La manifestazione prenderà il via giovedì 10 settembre e proseguirà fino a domenica 13, con quattro giorni di appuntamenti tra musica, spettacoli, gastronomia e iniziative dedicate a bambini e famiglie.

I festeggiamenti sono organizzati dalle parrocchie dell’Unità Parrocchiale Maria Santissima della Catena in Santa Croce e San Lorenzo, guidate dai parroci don Alessio Caruana e don Matteo Mantisi, insieme alla Confraternita Madonna della Catena e ai Devoti Portatori della Madonna. Le iniziative collaterali sono coordinate in collaborazione con l’Associazione Culturale Quasillus.

Ad accompagnare l’intera settimana, da domenica 6 a domenica 13 settembre, anche le luminarie artistiche installate in piazza Madonna della Catena e nelle strade adiacenti.

Il programma del SitaFest

Giovedì 10 settembre si comincia alle 17 con i giochi in piazza dedicati a bambini e ragazzi. Alle 21 spazio alla Sagra della salsiccia, curata dai Devoti Portatori della Madonna, e allo spettacolo musicale “DuoDoro – I grandi successi della musica italiana”.

Venerdì 11 settembre, alle 21, sarà la volta di “Luce Nuova in Festa”, spettacolo di varietà e musica realizzato dai ragazzi dell’oratorio.

Sabato 12 settembre, sempre alle 21, serata di cabaret e musica con le Blues Sisters e i Fan Audio – Live Band.

Il momento più atteso arriverà domenica 13 settembre. Alle 11 sarà celebrata la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano. A mezzogiorno è previsto il raduno delle moto con la benedizione, organizzato dal Vespa Club Pirandello e dal Vespa Club Agrigento.

Nel pomeriggio, alle 18, il Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini” attraverserà le vie del quartiere. Alle 19 partirà la processione solenne del simulacro della Madonna della Catena, cuore religioso dei festeggiamenti.

La serata conclusiva inizierà alle 21 con lo spettacolo di giochi pirotecnici e proseguirà dalle 21.30 con l’intrattenimento in piazza che chiuderà l’edizione 2026 della festa.

Una settimana nella quale fede, tradizione e partecipazione popolare tornano così a riunire la comunità di Villaseta attorno alla Madonna della Catena, mantenendo vivo un culto che nel quartiere attraversa ormai oltre quattro secoli e mezzo di storia.

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