Trano, il “top player” mai presentato alla città: curriculum da Champions, ma quanto costa e cosa sta facendo?

L’ex presidente della Commissione Finanze della Camera è il nuovo assessore a Bilancio, Tributi, Patrimonio e Personale. Un curriculum di peso, ma la città aspetta ancora di conoscere programma, obiettivi e risultati. E resta da capire quanto costi al Comune questo acquisto “fuori sede”.

Raffaele Trano è arrivato nella Giunta di Michele Sodano con un curriculum importante e con una definizione ancora più impegnativa: “top player”.

A incoronarlo è stato direttamente il sindaco. Non un semplice buon acquisto, dunque, ma un fuoriclasse. Uno di quelli che, nel linguaggio calcistico, dovrebbero cambiare il volto della squadra.

Trano, del resto, ha le carte per alimentare aspettative: commercialista, revisore legale, ex deputato, già presidente della Commissione Finanze della Camera e componente della Commissione Bilancio e della Commissione parlamentare di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti. Nel curriculum depositato al Comune figura anche una laurea in Scienze economico-aziendali conseguita con 110 e lode.

A Palazzo dei Giganti gli sono state affidate deleghe tutt’altro che decorative: Bilancio, Patrimonio e Tributi e Personale.

Insomma, il sindaco non ha ingaggiato un giocatore per scaldare la panchina. O almeno così sembrerebbe.

Il problema è che, a quasi due mesi dalla nomina, la città non ha ancora avuto modo di conoscere davvero il suo “top player”.

La nomina risale al 21 luglio 2026, quando con la determina sindacale numero 84 Trano è diventato il nono componente della Giunta Sodano. Da allora, però, nessuna vera presentazione pubblica alla città, nessuna conferenza stampa per illustrare il programma, nessun confronto pubblico per spiegare quali siano le emergenze trovate nei conti comunali e quali siano le soluzioni che il nuovo assessore intende adottare.

Per il momento, dunque, conosciamo soprattutto il cartellino del giocatore. La città aspetta ancora di vederne il gioco.

Un “top player” da 14.835 euro?

C’è poi un dettaglio che, per un assessore con questo curriculum, suscita inevitabilmente curiosità.

Tra i documenti pubblicati dal Comune compare infatti la situazione reddituale e patrimoniale di Raffaele Trano, nella quale viene indicato un reddito lordo da lavoro autonomo di 14.835 euro, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi riportata nel modulo.

Il dato va naturalmente letto per quello che è: una dichiarazione depositata dall’assessore che, da sola, non consente di ricostruire la sua situazione economica complessiva né tantomeno di trarre conclusioni di carattere fiscale.

Ma una domanda, davanti a quel numero e leggendo contemporaneamente il curriculum, nasce spontanea: come si concilia un reddito lordo dichiarato di 14.835 euro con il profilo professionale di un uomo presentato dal sindaco come un “top player”?

La domanda non vuole essere un giudizio sul reddito personale dell’assessore. È una curiosità che nasce semplicemente dall’accostamento dei documenti pubblicati dallo stesso Comune.

Anche perché il curriculum indica un’attività di dottore commercialista e revisore legale in corso dal settembre 2016 presso Studi Riuniti Gaeta. Una spiegazione può naturalmente esserci. Ed è proprio per questo che sarebbe interessante ascoltare direttamente l’interessato. Nella stessa dichiarazione patrimoniale Trano indica inoltre la proprietà di due fabbricati a Gaeta, un’autovettura immatricolata nel 2022 e una motocicletta del 2012.

Il vero interrogativo: quanto costa il “fuoriclasse”?

C’è però un’altra domanda che riguarda direttamente i cittadini: quanto costa al Comune di Agrigento avere in Giunta il suo “top player”?

Trano proviene dal Lazio e il suo curriculum indica a Gaeta la sede della propria attività professionale. Una circostanza che pone una questione molto concreta: come è organizzata la sua presenza ad Agrigento?

Quanto percepisce esattamente come assessore?

L’indennità viene corrisposta per intero?

Con quale frequenza è presente fisicamente negli uffici comunali?

Gli spostamenti tra il Lazio e Agrigento sono sostenuti personalmente dall’assessore oppure esistono rimborsi a carico dell’ente?

Sono stati liquidati rimborsi per viaggi, missioni, vitto o alloggio?

E, qualora esistano, quanto è stato speso fino ad oggi oltre alla normale indennità di funzione?

I documenti finora esaminati non consentono di rispondere a queste domande. Ed è proprio per questo che sarebbe opportuno rendere pubblici i numeri. Non perché un assessore debba lavorare gratis. E neppure perché la provenienza geografica debba diventare automaticamente un problema. Ma perché quando si amministra denaro pubblico, il costo di un incarico deve essere trasparente tanto quanto i risultati che quell’incarico produce. E nel caso dell’uomo chiamato a occuparsi proprio di Bilancio, Tributi e Patrimonio, la curiosità assume inevitabilmente un significato particolare.

Dal curriculum al campo

Il punto, alla fine, resta uno solo: il lavoro.

Perché il curriculum di Trano, almeno sulla carta, giustifica la definizione scelta da Sodano. Laurea con 110 e lode, commercialista, revisore, esperienza parlamentare, presidenza della Commissione Finanze e passaggio dalla Commissione Bilancio rappresentano credenziali difficilmente contestabili.

Ma un curriculum prestigioso non porta automaticamente in equilibrio i conti di un Comune, non aumenta da solo la capacità di riscossione dei tributi, non valorizza il patrimonio immobiliare e non risolve i problemi della macchina amministrativa.

Quelle sono le partite vere.

Ed è per questo che sarebbe interessante che Trano spiegasse pubblicamente quali criticità abbia trovato, quali priorità abbia individuato e quali interventi intenda realizzare.

Sul Bilancio: quali sono i numeri sui quali ritiene necessario intervenire?

Sui Tributi: come pensa di migliorare la capacità di riscossione?

Sul Patrimonio: quali beni possono essere valorizzati e in che modo?

Sul Personale: quali sono le principali criticità della macchina comunale?

E soprattutto: quali risultati si è posto come obiettivo e in quali tempi pensa di raggiungerli?

Sono domande normali per qualsiasi assessore. Lo diventano ancora di più quando è stato lo stesso sindaco ad alzare l’asticella delle aspettative presentando il nuovo arrivato come un “top player”.

Il cartellino dice “top player”. Adesso servono i gol

Michele Sodano ha scelto una metafora calcistica precisa. E allora vale la pena seguirla fino in fondo.

Il curriculum di Raffaele Trano è quello di un giocatore che, almeno sulla carta, ha esperienza, tecnica e conoscenza della materia.

Il reddito lordo dichiarato di 14.835 euro introduce un elemento curioso sul quale sarebbe interessante ascoltare una spiegazione.

L’indennità effettivamente percepita e gli eventuali costi collegati alla sua presenza ad Agrigento rappresentano invece numeri che i cittadini hanno diritto di conoscere.

Infine ci sono i risultati. E quelli, alla fine, saranno l’unico vero giudice.

Perché un “top player” può arrivare da lontano e può avere un curriculum da Champions. Ma alla fine conta ciò che combina in campo.

Ad Agrigento il giocatore è stato annunciato.

Adesso la città aspetta di vederlo giocare. E, possibilmente, di vedere anche qualche gol sul tabellone.

Raffaele Trano

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