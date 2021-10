Villaggio Mosè. Ripristinata condotta di via delle Acacie

E’ stato risolto l’annoso problema degli allagamenti che puntualmente si verificavano al cadere delle piogge in via delle Acacie, al Villaggio Mosè di Agrigento. “Sono terminati- dice il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Gerlando Piparo- i lavori di ripristino della condotta di defluizione delle acque nere e dei pozzetti di raccolta delle acque bianche, ciò consentirà il normale deflusso delle acque piovane, così da evitare possibili danni e disagi per la popolazione residente e per il traffico veicolare”.