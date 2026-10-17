Il Collegio dei Probiviri della Democrazia Cristiana avrebbe dichiarato nulli i provvedimenti di sospensione adottati nei confronti del segretario nazionale Carmelo Pace e del presidente del Consiglio nazionale Renato Grassi. A darne notizia è lo stesso Pace, al termine di giorni segnati da tensioni interne al partito.

Secondo quanto riferito dal segretario nazionale, il Collegio avrebbe accertato «la carenza assoluta di poteri» del vicesegretario facente funzioni Gianpiero Samorì rispetto ai provvedimenti adottati nei confronti suoi e di Grassi.

«Il Collegio ha pertanto dichiarato tali provvedimenti nulli, invalidi e inefficaci – afferma Pace – sancendo la necessità dell’immediato ripristino delle funzioni del Segretario Nazionale e del Presidente del Consiglio Nazionale».

Pace esprime soddisfazione per la decisione dell’organo di garanzia interno, sostenendo che questa confermi «la correttezza dell’operato portato avanti in questi giorni, con l’obiettivo di assicurare alla Democrazia Cristiana piena operatività, stabilità organizzativa e continuità politica».

«Non ho mai nutrito dubbi sulla legittimità del percorso intrapreso e sulla necessità di tutelare il Partito, le sue regole e i suoi organismi – aggiunge – nell’interesse di una comunità politica che ha bisogno di chiarezza, responsabilità e unità».

Resta però lo strascico dello scontro interno. «Rimane l’amarezza per la confusione comunicativa che si è generata negli ultimi giorni», conclude Pace, auspicando che la situazione possa essere definitivamente superata «nell’interesse della Democrazia Cristiana e di tutti coloro che continuano a credere nel suo progetto politico».

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