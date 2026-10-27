Una discussione nata per chiarire i contorni di una relazione turbolenta è degenerata in una violenta aggressione nella tarda serata di domenica ad Agrigento, dove un giovane di 26 anni di Favara ha picchiato selvaggiamente i genitori settantacinquenni della fidanzata, per poi fuggire e presentarsi ore dopo alle forze dell’ordine in preda al rimorso.

Il ragazzo è stato denunciato a piede libero dai poliziotti della sezione Volanti con l’accusa di lesioni personali. Secondo la ricostruzione il giovane si è presentato sotto casa della fidanzata nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè per un chiarimento sul loro rapporto instabile.

Alla vista del 26enne, i genitori della ragazza sono scesi in strada. La situazione è precipitata in pochi istanti e il giovane si è scagliato contro i due coniugi colpendoli ripetutamente, per poi scappare in auto. I coniugi sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici hanno riscontrato traumi al volto e lesioni guaribili in 10 giorni di prognosi per ciascuno.

Dopo il sopralluogo della Polizia e l’avvio delle indagini, la fuga dell’aggressore è durata pochissimo. Il giovane si è presentato spontaneamente prima alla Tenenza dei Carabinieri di Favara confessando il fatto, e poi è stato preso in consegna e interrogato dagli agenti della Questura di Agrigento che hanno formalizzato la denuncia.

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