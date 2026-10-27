«Siamo orgogliosi che la guida di questa Commissione sia stata affidata ad Alessandro», dichiara il Gruppo consiliare Controcorrente – Comune di Agrigento. «Raramente – si legge nella nota – un incarico politico coincide così bene con la storia professionale di chi lo riceve. Alessandro è un medico psichiatra e psicoterapeuta. Ha lavorato per anni all’Azienda sanitaria di Bolzano, dove ha diretto per un decennio un centro di riabilitazione psichiatrica. Ha portato in Italia l’esperienza maturata alla Ucla di Los Angeles e il modello del recovery, l’idea che chi attraversa una malattia o una fragilità abbia diritto a riconquistare una vita piena e un posto nella comunità».

«Tornato ad Agrigento – continua la nota -, ha lavorato nel servizio psichiatrico dell’Asp, dove è stato anche direttore di un’unità di salute mentale. Conosce quindi le fragilità di questa città non dai documenti, ma dalle persone che ha incontrato e continua a incontrare nel suo lavoro».

«La Commissione Affari Sociali», prosegue il gruppo, «si occupa di temi che toccano la vita concreta delle persone: la disabilità, la salute mentale, le famiglie in difficoltà, gli anziani soli, i giovani che faticano a trovare la propria strada. Sono ambiti in cui servono competenza, ascolto e la capacità di costruire reti tra Comune, servizi sanitari, scuole e terzo settore. Siamo certi che Alessandro saprà fare della Commissione un luogo di lavoro serio e aperto, capace di dialogare con tutte le forze presenti in Consiglio comunale nell’interesse della città».

«Il gruppo consiliare Controcorrente ringrazia tutti i componenti della Commissione, di maggioranza e di opposizione, per il clima di correttezza e di rispetto con cui si è svolta l’elezione. È un segnale positivo: sui temi sociali la città chiede alla politica di lavorare insieme, al di là delle appartenenze, e siamo convinti che la Commissione saprà farlo. Al presidente Svettini vanno i nostri auguri di buon lavoro e il nostro pieno sostegno», conclude la nota.

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