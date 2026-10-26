Il consigliere comunale di Agrigento, eletto con 655 preferenze, potrebbe cambiare collocazione politica dopo essere entrato nel direttivo provinciale degli azzurri a luglio.

Nuovi scenari politici per Marcello Fattori, consigliere comunale di Agrigento eletto nella lista Forza Azzurri con 655 preferenze.

Nel corso della sua attività consiliare, Fattori ha portato in aula questioni legate al decoro urbano, alla sicurezza e all’emergenza abitativa, con iniziative su via Acrone e via Imera, la riqualificazione dei sottopassaggi pedonali e il recupero degli immobili inutilizzati.

Il suo nome è al centro delle indiscrezioni relative a un possibile passaggio a Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci.

Un’eventuale adesione segnerebbe un cambiamento significativo rispetto al percorso intrapreso con Forza Azzurri. Proprio a luglio, infatti, Fattori era stato inserito nel direttivo provinciale del partito, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo definito in provincia di Agrigento.

Al momento, tuttavia, il passaggio a Futuro Nazionale necessita di una conferma ufficiale. Anche l’eventualità di una candidatura alle prossime elezioni regionali resta da verificare.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori indicazioni sulle scelte del consigliere e sulle modalità con cui l’eventuale nuova adesione verrà presentata pubblicamente.

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