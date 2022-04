Villa edificata senza concessione edilizia, denunciata per abusivismo

La villa, adibita ad abitazione, e altre strutture ospitanti il centro ippico sono risultati essere stati edificati in totale assenza di concessione edilizia. I carabinieri della Compagnia Canicattì, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, una quarantunenne, per l’ipotesi di reato di abusivismo edilizio. La nuova denuncia scaturisce da una serie di accertamenti, in seguito all’operazione portata a termine, lo scorso febbraio, dai carabinieri del Nas. In quell’occasione appurarono che una parte della struttura ospitante il centro ippico era abusiva. I colleghi Forestali invece, quel giorno, trovato tanti rifiuti speciali sparsi sui terreni di pertinenza dell’azienda. Scattò, allora, il sequestro della struttura ippica, in contrada “Calandra”, nelle campagne canicattinesi.