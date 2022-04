Trova il lunotto dell’auto sfondato: avviate le indagini

Ha lasciato la sua autovettura Toyota Yaris parcheggiata in via Manzoni, nel rione del campo sportivo, e al momento di riprenderla ha trovato il lunotto sfondato. Sembra non esserci alcun dubbio sull’azione mirata, dal movente sconosciuto, ai danni di una casalinga, quarantatreenne, di Agrigento.

Un danneggiamento sul quale i poliziotti della sezione Volanti della Questura, raccolta la denuncia, hanno avviato le indagini. Gli agenti avrebbero già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nella zona.

Il raid pare che abbia tutte le caratteristiche di un danneggiamento mirato e non di un atto di vandalismo.