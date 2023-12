“Sarà una partita tosta quella di domenica e lo sappiamo, ma io ho dei giovani di valore che possono fare bene”. Così in sala stampa mister Marco Coppa, alla vigilia della partita di domani contro il Siracusa. Coppa è consapevole della squadra che si trova al secondo posto in classifica dopo il Trapani. “Sappiamo bene che ci troveremo davanti una corazzata – ha detto- con giocatori che appartengono ad un’altra categoria, ma se li affrontiamo con la giusta dose di umiltà e attenzione potremo dire la nostra. Questa è una bella piazza che sa sostenere la squadra – ha aggiunto- per questo motivo è fondamentale la presenza dei tifosi che devono rappresentare il dodicesimo uomo in campo. Spero sia una bella domenica di festa e di sport”. Ha concluso Coppa. Intanto proprio domenica farà il suo esordio in porta il nuovo portiere dell’Akragas Vaccarino. Sorrentino deve scontare la squalifica rimendiata contro l’ Acireale e Busà ha rescisso il contratto con la società biancazzurra per avere l’ opportunità di giocare.