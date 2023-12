È con profondo cordoglio che annunciamo la scomparsa di Sebastiano Lo Monaco, un gigante nel mondo della recitazione e della regia. Lo Monaco non solo ha lasciato un’impronta indelebile come attore e regista di grande talento, ma è stato anche un appassionato studioso delle opere di Pirandello.

La sua brillantezza artistica e la sua profonda conoscenza delle opere pirandelliane hanno contribuito a plasmare il mondo teatrale. Dal 2015 al 2020, ha illuminato il nostro teatro come Direttore Artistico, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale della nostra comunità.

La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere il palcoscenico con lui o di essere stati affascinati dalle sue regie. Le sue opere rimarranno un monumento duraturo al suo straordinario contributo all’arte teatrale. Sebastiano Lo Monaco sarà per sempre ricordato e amato per il suo straordinario talento e la sua straordinaria umanità. Che la sua anima possa riposare in pace.