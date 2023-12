Avrebbe minacciato un vice ispettore della polizia di Stato e avvicinandosi ad un carabiniere che prestava servizio di assistenza alle aule giudiziarie, ha insultato le forze di polizia. Una quarantaduenne, disoccupata, di Sciacca è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per minaccia a Pubblico ufficiale. E’ successo nei giorni scorsi al Tribunale di Sciacca. La donna, presente in una delle aule dibattimentali, in stato di agitazione, ha minacciato di morte il poliziotto e rivolto offese e gravi minacce alle forze dell’ordine.