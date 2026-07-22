Quindici nuovi vigili del fuoco volontari entreranno presto in servizio nel distaccamento di Cianciana. Il 20 luglio, dopo lo svolgimento delle procedure di selezione e il superamento di un impegnativo corso di formazione operativa della durata di 120 ore – organizzato dal Comando Vigili del fuoco di Agrigento, nella sede distaccata di Santa Margherita Di Belice sono stati svolti e superati gli esami conclusivi. A breve i neo vigili del fuoco volontari arricchiranno l’organico e le capacità operative della sede distaccata di Cianciana, presidio di soccorso tecnico e sicurezza antincendio per le comunità e i territori dell’area geografica settentrionale della provincia di Agrigento.

Il comandante provinciale Calogero Barbera ha espresso il proprio apprezzamento ai nuovi volontari che, da prossimi soccorritori, matureranno ulteriori esperienze e capacità ma che, già dalle prime fasi selettive, sottolineando l’impegno e la passione dimostrati fin dalle prime fasi della selezione, e ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito all’organizzazione del corso, dal personale del Comando agli istruttori, fino al sindaco di Cianciana Francesco Martorana e al capo del distaccamento volontario Filippo Mattaliano.

Il percorso formativo è stato organizzato con il supporto amministrativo del dipartimento regionale della protezione civile e il coordinamento della direzione regionale dei vigili del fuoco della Sicilia, in un periodo particolarmente impegnativo per il Comando provinciale, chiamato a fronteggiare le numerose emergenze legate agli incendi che stanno interessando il territorio. I nuovi vigili volontari sono: Salvatore Chillura, Sandra Costa, Matteo Cutrò, Giuseppe Forte, Giuseppe Francesco Fragola, Emanuel Franciamore, Giuseppe Grassadonia, Amor Mejri, Souhaiel Mejri, Davide Perconti, Antonio Raffa, Pietro Sferrazza, Domenico Traina, Francesco Traina, Gaetano Zambito.

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