Un insegnante di 48 anni di Castrofilippo si trova ricoverato in prognosi riservata dopo aver riportato gravissime ustioni su quasi tutto il corpo in seguito all’incendio della sua auto. È successo la scorsa notte nel paese dell’Agrigentino e la dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo una prima ipotesi, l’insegnante avrebbe appiccato le fiamme alla sua vettura cospargendola di liquido infiammabile e il ritorno di fiamma lo ha investito in pieno.

Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il 112. Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove i medici in servizio valutate le condizioni disperate del paziente ne hanno disposto l’immediato trasferimento al Centro grandi ustioni del presidio ospedaliero Civico di Palermo. Ora si trova ricoverato nella struttura sanitaria palermitana in prognosi riservata sulla vita, con ustioni di secondo e terzo grado.

I carabinieri, dopo avere notiziato il sostituto procuratore di turno, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo la prima ricostruzione dei militari, l’ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario.

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