Peschereccio rischia di colare a picco, vigili del fuoco evitano il peggio

Ha iniziato ad imbarcare acqua per cause ancora da accertare a circa 12 miglia a sud dell’isola di Linosa. L’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa ha evitato ad un peschereccio di affondare. Tutto quanto è partito da una richiesta di soccorso del peschereccio “Fante di Picche” di 25 metri, appartenente alla flotta di Mazara del Vallo, impegnato in una battuta di pesca nelle Pelagie.

I Vigili del fuoco sono stati trasportati dalla motovedetta della Capitaneria di porto di Lampedusa, unitamente a delle attrezzature idonee per l’aspirazione di acqua. All’arrivo sul posto il peschereccio era pronto all’affondamento, e l’equipaggio all’abbandono dell’imbarcazione.

Ma grazie all’intervento dei Vigili del fuoco si è riusciti a mantenere il peschereccio in superficie, e successivamente una volta messo in sicurezza, è stato trainato al porto più vicino di Linosa. L’imbarcazione ora è ormeggiata nel porto dell’isola di Linosa sotto la custodia dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di porto.